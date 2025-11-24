Зокрема, розсекретив, яке колечко йому подарував партнер. Пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Костянтина Бочарова (справжнє ім'я співака).
До речі MELOVIN відмовився від участі у Нацвідборі на Євробачення-2026
Церемонія освідчення пройшла на майдані Незалежності у Києві. Петро подарував MELOVIN 501 червону троянду та золоту каблучку італійського бренду DOMIANI, оздоблену 10 діамантами загальною вагою 0,07 карата.
Петя – це про кохання з першого погляду. Він служить добровольцем з початку повномасштабного вторгнення. Врятував більше тисячі людей. Вивозив та рятував військових, цивільних, а також домашніх тварин із гарячих точок: Часів Яр, Бахмут, Запорізький напрямок. Наразі обіймає посаду парамедика Збройних сил України,
– написав Костянтин.
MELOVIN з букетом, який йому подарував партнер на заручини / Фото з телеграм-каналу артиста
Напередодні на своїй сторінці в інстаграмі MELOVIN опублікував фото з пропозиції, яка відбулася ввечері в центрі Києва.
Золота каблучка MELOVIN / Фото з інстаграму співака
Що відомо про стосунки MELOVIN та Петра Злоті?
- Пара не афішувала свої стосунки, тому деталей небагато. Лише днями стало відомо, що Костянтин (MELOVIN) і Петро заручилися.
- Обидва колись публічно робили камінг-аут: MELOVIN заявив про свою бісексуальність у 2021 році після виступу на сцені музичного фестивалю Atlas Weekend, а Петро – вже під час повномасштабної війни, коли переходив між підрозділами.