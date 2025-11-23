Що відомо про партнера MELOVIN, його військову службу та стосунки з артистом – дивіться далі в матеріалі 24 Каналу.

У 2022 році Петро Злотя добровільно долучився до армії.

Я довго думав, йти чи ні. Совість гризла, але якщо чесно, я не хотів. Втім коли побачив, що коїться в Бучі, зрозумів, що виходу нема. Спочатку пробував в ТРО, там записали мій номер, але попередили, що я занадто молодий, тому навряд мене візьмуть. Вирішив йти в ТЦК,

– розповідав військовий в інтерв'ю "Радіо Свободі".

У війську Петро має позивний "Матадор". Спершу він працював кухарем, як і в цивільному житті, але після чотирьох місяців служби змінив напрямок і став бойовим медиком. Зараз Злотя працює санітарним інструктором евакуаційного відділення медичної роти в/ч А 0989.

Петро Злотя / Фото з інстаграму військового

Мій шлях бойового медика почався ще під час несення служби в тиловій частині в Одесі, коли з багатьох причин зрозумів, що за освітнім фахом працювати не зможу. В мене був наставник, який підтягнув швидко знання з тактичної медицини. Відвідав кілька курсів в Україні та за кордоном, напрацював багато практичних навичок. Восени перевівся до бойової бригади санітарним інструктором, де служу на стабпункті – робота дуже важлива та кропітка,

– поділився військовий у коментарі бренду camotec.

27 вересня цього року Петру виповнилося 24 роки.

Військовослужбовець вступив до МГУ на лікарський фах, адже планує стати пластичним хірургом. Крім того, він займається волонтерством і проводить збори для побратимів.

Що відомо про стосунки Петра Злоті з MELOVIN?

23 листопада співак опублікував допис, де повідомив, що Петро освідчився йому на майдані Незалежності в Києві.

Військовий подарував Костянтину Бочарову (справжнє ім'я MELOVIN) каблучку та великий букет червоних троянд.

Петро Злотя зроби пропозицію MELOVIN / Фото з інстаграму артиста

Як відомо, обоє чоловіків є бісексуалами. MELOVIN зробив камінг-аут у 2021 під час музичного фестивалю Atlas Weekend, а Петро Злотя розповів про свою орієнтацію вже під час повномасштабної війни. Він написав до ЛГБТ-мілітарі, дозволивши опублікувати свою історію та фото у них на сторінці.

Мені стало набагато легше, я зрозумів, що мене приймають таким, яким я є. Я тоді розказав, що я гей. Минув рік, я багато думав про це. І зрозумів, що я обманюю – я не гей, мені подобаються і хлопці, і дівчата,

– розповідав військовий.