Час від часу відомі люди роблять публічні зізнання щодо сексуальної орієнтації, сподіваючись на підтримку суспільства, пише 24 Канал. Серед українських знаменитостей, які належать до ЛГБТ-спільноти, є й співаки, актори, журналісти.

Хто з українських зірок належить до ЛГБТ-спільноти?

Анатолій Єрема

У 2008 році український продюсер здійснив камінг-аут. Що цікаво, він став другою людиною в українському шоубізнесі, хто не побоявся говорити про свою сексуальну орієнтацію.

Сьогодні Анатолій перебуває у стосунках зі своїм партнером.

Анатолій Єрема зі своїм обранцем / Фото з фейсбуку

Володимир Завадюк

Продюсер розважальних шоу у 2023 році публічно розповів, що у нього є партнер і вони живуть разом. Чоловік також порадив іншим бути відвертими та реалізувати те, про що давно мріяли.

Володимир Завадюк зі своїм обранцем / Фото з інстаграму

Ваня Рассел

Ведучий і блогер здійснив камінг-аут, випустивши на своєму ютуб-каналі ролик, який присвятив темі ЛГБТ-спільноті. Наприкінці відео Ваня сказав, що він гей.

Ваня Рассел / Фото з інстаграму

Олег Машуковський

Коли до блогера прийшла популярність, він розкрив публіці свою орієнтацію. Спершу Машуковський казав, що є гомосексуалом, а пізніше повідомив, що швидше за все належить до бісексуалів.

Олег Машуковський зі своїм обранцем / Фото з інстаграму

Олександр Піскунов

Зірка фільму "Кіборги" та серіалу "І будуть люди" влітку 2022 року опублікував допис, де написав, що він гей. Сьогодні на сторінці в інстаграмі немає цього повідомлення, однак у мережі збереглись скриншоти.

Тоді у коментарях зірки підтримали Олександра і зазначили, що йому варто прийняти себе і тоді стане легше.

Олександр Піскунов повідомив, що він гей / Скриншот з інстаграму

Костянтин Гнатенко

Чоловік був одним із перших в Україні, хто відкрито заявив про свою сексуальну орієнтацію. Журналіст здійснив камінг-аут ще у 1997 році.

Костянтин Гнатенко / Фото з інстаграму

Хто ще зі знаменитостей належить до ЛГБТ-спільноти:

MELOVIN здійснив камінг-аут ще у 2021 році на фестивалі Atlas Weekend. На сцені він спершу поцілував дівчину, а тоді – хлопця. Артист заявив, що він бісексуал. Цими днями партнер виконавця освідчився йому у самому центрі Києва.

MELOVIN здійснив камінг-аут ще у 2021 році на фестивалі Atlas Weekend. На сцені він спершу поцілував дівчину, а тоді – хлопця. Артист заявив, що він бісексуал. Цими днями партнер виконавця освідчився йому у самому центрі Києва.

Зі Фамелу (також відома як Борис Апрєль) у 2014 році здійснила камінг-аут, заявивши про транссексуальність. Після цього поїхала у США для операції зі зміни грудей. Тоді Борис Апрєль став Анною Ейпріл. У 2018 році вже був інший псевдонім – Зіанджа. По документах артистка – військовозобов'язаний чоловік.

Травесті-діва Монро відкрито говорить про свою трансгендерність, хоча стать хірургічним шляхом не змінювала.

Шер-Марина Камілова була учасницею проєкту "Від пацанки до панянки". Саме на шоу вона здійснила камінг-аут, заявивши про трансгендерність.

Маргарита Верховцева на проєкті "Топ-модель по-українськи" також здійснила камінг-аут. Вона відверто розповіла, що їй подобаються дівчата.

