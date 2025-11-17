Зізнання публічних людей про пережитий викидень стали підтримкою для багатьох інших жінок, що також зіткнулися з втратою. 24 Канал розповість історії блогерок, які втратили дітей ще до їхнього народження.

Єва Коршик

Блогерка та її чоловік Сергій вже давно хотіли поповнення в сім'ї. Єві швидко вдалось завагітніти, пара раділа й чекала на народження дитини. На 8 тижні Єві заборонили займатись спортом і радили більше відпочивати. Подружжя вже планувало гендер-паті, але на 4 місяці вони дізнались невтішну новину.

У мене був прийом в акушера-гінеколога. Я повинна була просто перевірити, як протікає вагітність, але щось пішло не так. Мені лікар сказав, що не чує серцебиття. Я не очікувала. Це дуже страшно. Я не вірю,

– казала Єва.

Блогерці зробили операцію з видалення ембріона. Вона підкреслила, що з такими ситуаціями стикається багато жінок. Тому розповіддю про біль, з яким вона зіштовхнулась, Єва хотіла підтримати інших жінок та закликала дівчат ділитись своїми історіями.



Єва Коршик / Фото з інстаграму блогерки

Сімбочка

Тікток-блогерка та колишня наречена артиста Parfeniuk втратила дитину, коли їй було 19 років. Вона була готова стати мамою й знала, що вагітна. Та в певний момент у дівчини почалась кровотеча.

Мені кажуть: "В тебе вже плід завмер, тиждень ти носиш в собі мертвий плід". Лікар сказав, що у мене викидень. Мене потім направили до гінеколога і дали таблетку, щоб вийшов цей плід,

– розповідала Сімбочка.

Блогерка поділилась, що після цих ліків провела жахливу ніч у болях. Для неї це був болючий досвід як у фізичному, так і моральному стані.



Сімбочка / Фото з інстаграму Сімбочки

Саша Бо

Блогерка-мільйонниця з Івано-Франківська у 2023 році вперше зізналась, що на початку повномасштабного вторгнення у неї стався викидень. Саша Бо вирішила, що не говоритиме про це у своєму блозі, адже на той час новинна стрічка була заповнена звістками з Бучі, Маріуполя, Бородянки. Блогерка вважала, що краще не відводити фокус уваги.

Я не знала, що почалася війна і я вагітна. Я дізналася, просто коли зловив живіт. Болі настільки ріжучі. Я думала, що помру. Я думала, що внутрішня кровотеча почалася. Я взагалі не зрозуміла, що робиться. Чому ці болі так сильно нагадують потуги. Я одразу гінекологу, тест. А тест навіть після того, що сталося все одно показував дві смужки,

– ділилась Саша Бо.



Саша Бо / Фото з інстаграму Саші Бо

Анастасія Скальницька

Блогерка була вагітною у 2021 році від свого першого чоловіка Дмитра Талпи. Вона вже знала, що в неї має народитися хлопчик. Але вагітність перервалась через генетичні відхилення й хвороби (гастрошизис, підозра на синдром Дауна). На 5-му місяці Анастасія народила мертву дитину.



Анастасія Скальницька з чоловіком і дітьми / Фото з інстаграму Анастасія Скальницька

Олена Мандзюк

Олена Мандзюк у 2023 році розповіла, що після того, як її чоловік Руслан мобілізувався, вона дізналась про вагітність. На жаль, на ранньому терміні стався викидень.

Причина? Як такої причини немає. Це був восьмий тиждень,

– казала блогерка.

Цей період був дуже складним для Олени, адже на її плечі впала відповідальність за спільний бізнес, виховання дітей. Також блогерка перенесла операцію. Все це сталось у перші п'ять місяців повномасштабного вторгнення.



Олена Мандзюк / Фото з інстаграму Олени Мандзюк