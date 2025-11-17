Повернення до цивільного життя зірок найчастіше пов'язане з пораненнями, втратами близьких людей чи іншими причинами. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, хто, коли й з яких причин отримав змогу зняти з себе камуфляж.
Хто з українських зірок був у ЗСУ, але повернувся до цивільного життя?
Андрій Федінчик
Коли розпочалась повномасштабна війна, Андрій став на захист країни, вступивши до лав тероборони. Актор не ділився деталями служби, а його вже колишня дружина Наталка Денисенко розповідала, що чоловік "він працює у дуже небезпечних місцях".
У грудні 2024 року Андрію провели серйозну операцію в Ужгороді. Лікарі виконали форамінотомію – розширили отвір між хребцями, щоб зняти тиск на спинний мозок і нерви. Крім того, йому встановили титанові імпланти з обох боків хребта.
Після операції та реабілітації ВЛК визнала його непридатним до служби, тож тепер Федінчик повертається до цивільного життя.
Андрій Федінчик / Фото з інстаграму актора
Назар Грабар
Український актор і танцюрист після 24 лютого 2022 року захищав Україну від окупантів. На фронті також воював і рідний брат Назара, який, на жаль, загинув. Після загибелі рідної людини звільнився у запас, адже залишився єдиним годувальником у сім'ї.
Грабар зіштовхнувся з депресією та алкогольною залежністю, однак зумів повернутись до повноцінного життя. Сьогодні він активно волонтерить і допомагає українським захисникам.
Назар Грабар зазнав поранення на фронті / Фото з інстаграму ветерана
МС Петя
Виконавцю прийшла повістка й він вирушив на військкомат проходити медичну комісію. MC Петя (Петро Моставчук) служив у складі 24-ї механізованої бригади імені короля Данила. Він проходив навчання на посаду мінометника-навідника, а згодом вирушив на нуль.
Про свою службу захисник розповідав в одному з інтерв'ю, однак не став вдаватись у подробиці про те, чи демобілізувався. Та відомо, що сьогодні репер живе цивільним життям, виступає з концертами та навіть освідчився коханій дівчині.
MC Петя (Петро Моставчук) / Фото з інстаграму
Віктор Бронюк
У березні 2022 року співак вступив до лав 120 бригади Вінницької ТРО, а згодом перейшов до 171 батальйону 120 бригади Вінницької ТРО. У травні Віктора перенаправили у підрозділ "Дністер", у відділ логістики.
У травні 2023 Бронюка демобілізували. Музикант підкреслив, що звільнення було вимушеним кроком через сімейні обставини. Його батько переніс інсульт і є інвалідом першої групи.
Віктор Бронюк / Фото з інстаграму артиста
Тарас Тополя
24 лютого Тарас Тополя, Сергій Вусик та Дмитро Жолудь стали на захист Київської області. Вони доєднались до 130-го батальйону територіальної оборони Києва, що спеціалізується на наданні медичної допомоги постраждалим у зоні бойових дій.
Згодом підрозділ перенаправили на північ від Харкова. Та три роки тому Тополю разом з іншими учасниками колективу вивели з зони бойових дій. Артист пояснив, що коли він та його колеги отримають завдання повернутися на фронт – це вони й зроблять.
Ми досі перебуваємо в розпорядженні ГУР. Ми працюємо з тими завданнями, які нам ставлять. Якщо буде наказ повернутися до 130-го батальйону і виконувати ту ж роботу, що й у перші пів року війни – без проблем,
– заявив артист.
Гурт АНТИТІЛА / Фото з соцмереж
Віктор Розовий
Наприкінці лютого 2022 року Віктор пішов добровольцем у полк ССО "Азов", який згодом став 3 окремою штурмовою бригадою ЗСУ. Воював на Херсонському та Бахмутському напрямках. 21 березня 2024 року військовий зазнав важкого уламкового поранення голови.
У серпні минулого року гумористу провели чергову операцію. Йому вставили титанову пластину в череп. Сьогодні чоловік користується кріслом колісним, щоб пересуватися. За словами гумориста, медичні працівники запевнили, що він зможе ходити. А от прогнози щодо відновлення функціонування руки не такі перспективні.
У квітні цього року Віктор Розовий зробив перші кроки після важкого поранення.
Віктор Розовий під час реабілітації / Скриншот з інстаграм-сторіс
Віталій Козловський
У червні 2023 року співак отримав повістку. Він вступив у лави Національної гвардії, у бригаду "Рубіж", що виконувала бойові завдання на Донбасі. Восени Віталія перевели до підрозділу в Києві. Після цього близько пів року Козловський проходив службу у Національному президентському оркестрі.
Козловський був переведений у 22-гу окрему механізовану бригаду ЗСУ в травні 2024 року, але звільнений в запас наприкінці червня через сімейні обставини.
Звільнений у запас через сімейні обставини або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу), а саме: необхідність здійснювати постійний догляд за дружиною (чоловіком) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи. Справи та посаду здав,
– зазначили у Сухопутних військах.
У травні 2025 року Віталій дав інтерв'ю, де розповів, що зараз займається патронатною службою разом із побратимом. У ЗСУ заявили, що виконавець "не здійснює патронатну службу і не був виведеним у розпорядження".
Пресслужба співака запевнила, що Козловський патронатну службу здійснює від благодійного фонду "Промінь допомоги" 22 ОМБр.
Віталій Козловський / Фото з інстаграму співака
MELOVIN
У липні цього року співак повідомив, що доєднався до Ансамблю Державної прикордонної служби України.
Музика завжди була моєю зброєю. Тепер вона звучатиме і в строю. Дякую за довіру. Цей етап – не про сцену. Він про країну. Про людей. Про службу. Про спільну силу,
– написав MELOVIN.
Та вже у вересні виконавець потрапив до лікарні. Артист заявив, що "не витримав тиску структур".
Мені прикро, але все повторилось, як колись давно. Моя менталка та діабет не витримали тиску структур. Я не міцний горішок. Вибачте,
– написав співак.
Наразі невідомо, чи продовжує MELOVIN службу в Ансамблі, адже зараз він перебуває у турі містами України.
MELOVIN / Фото з інстаграму
