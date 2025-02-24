Доброволець та фронтмен гурту АНТИТІЛА розповів, що він та Сергій Вусик і Дмитро Жолудь були не тільки парамедиками. У них були й інші функції, зокрема забезпечення підрозділу. Головним завданням було надання медичної допомоги. Про це Тарас Тополя розповів в інтерв'ю "Ми – Україна", передає 24 Канал.

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Тарас Тополя зауважив, що коли він та його колеги отримають завдання повернутися на фронт – це вони й зроблять.

Ми досі перебуваємо в розпорядженні ГУР. Ми працюємо з тими завданнями, які нам ставлять. Якщо буде наказ повернутися до 130-го батальйону і виконувати ту ж роботу, що й у перші пів року війни – без проблем,

– заявив артист.

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Ще до повномасштабного вторгнення Тарас Тополя, Сергій Вусик та Дмитро Жолудь доєдналися до тероборони. Вже 24 лютого музиканти стали на захист країни, а саме, Київської області.

Згодом 130 батальйон територіальної оборони Києва захищав країну у Харківській області. Після шести місяців служби, у серпні 2022 року, музикантів відрядили в Київ за наказом тодішнього Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.

У 2024 році Тарас Тополя пояснював, що їх не демобілізовували, а перенаправили в інший підрозділ.