Доброволец и фронтмен группы АНТИТІЛА рассказал, что он и Сергей Вусик и Дмитрий Жолудь были не только парамедиками. У них были и другие функции, в частности обеспечение подразделения. Главной задачей было оказание медицинской помощи. Об этом Тарас Тополя рассказал в интервью "Мы – Украина", передает 24 Канал.

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Тарас Тополя заметил, что когда он и его коллеги получат задание вернуться на фронт – это они и сделают.

Мы до сих пор находимся в распоряжении ГУР. Мы работаем с теми задачами, которые нам ставят. Если будет приказ вернуться в 130-й батальон и выполнять ту же работу, что и в первые полгода войны

– без проблем, – заявил артист.

Служат ли участники АНТИТІЛ в ВСУ

Еще до полномасштабного вторжения Тарас Тополя, Сергей Усик и Дмитрий Жолудь присоединились к теробороне. Уже 24 февраля музыканты стали на защиту страны, а именно, Киевской области.

Впоследствии 130 батальон территориальной обороны Киева защищал страну в Харьковской области. После шести месяцев службы, в августе 2022 года, музыкантов отправили в Киев по приказу тогдашнего Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного.

В 2024 году Тарас Тополя объяснял, что их не демобилизовали, а перенаправили в другое подразделение.