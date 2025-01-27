Артистка уехала за океан вместе с детьми в начале большой войны. В сентябре 2023 года они вернулись в Украину – такое решение приняла Елена, пишет 24 Канал со ссылкой на ее интервью Алексею Суханову.

Не пропустите Он проходит через сложные испытания, – экс-супруга Дмитрия Ступки о его жизни в США

Я собиралась каждый месяц домой возвращаться. Я не разбирала чемоданы полгода. Я не люблю Америку. Ну не моя это страна. Я не люблю и никогда ее не любила,

– призналась Елена Тополя.

Певица пробыла в США 1 год и 8 месяцев. Она поделилась, что не может жить в этой стране. Возвращение семьи в Украину останавливал Тарас Тополя, ведь говорил, что еще не время.

Я участвовала во многих благотворительных концертах в Америке. Очень много всего происходило. И мне говорили: "Да нормально, Киев защищен. Чего вы не возвращаетесь?" И вот у меня такой червяк в голове: "А почему он мне не позволяет вернуться?" Ну можно же вернуться. Можно хотя бы где-то на Западной Украине быть, снять там какое-то жилье,

– рассказала певица.

Интервью с Еленой Тополей: смотрите видео онлайн

Елена Тополя о возвращении в Украину

Елена Тополя хотела чаще видеться с любимым, а ее сердце "было не на месте". После возвращения в Украину все наладилось. Артистка призналась, что для нее счастье – это когда вся семья вместе.

Мне все равно, где быть. Мне главное, чтобы мы были вместе. Это самое главное. В противном случае у меня просто срывает крышу. Я выжигаю себя изнутри. У меня начинаются просто психоз, депрессия и так далее,

– поделилась Елена.

Тарас Тополя знал о решении жены вернуться в Украину.

Напомним, Елена и Тарас Тополя состоят в браке с 2013 года. Супруги воспитывают троих детей: сыновей Марка и Романа, а также дочь Марию.