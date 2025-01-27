Артистка поїхала за океан разом з дітьми на початку великої війни. У вересні 2023 року вони повернулися в Україну – таке рішення прийняла Олена, пише 24 Канал з посиланням на її інтерв'ю Олексію Суханову.

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Я збиралася кожен місяць додому повертатися. Я не розбирала валізи пів року. Я не люблю Америку. Ну не моя це країна. Я не люблю і ніколи її не любила,

– зізналась Олена Тополя.

Співачка пробула в США 1 рік і 8 місяців. Вона поділилася, що не може жити в цій країні. Повернення сім'ї в Україну зупиняв Тарас Тополя, адже говорив, що ще не час.

Я брала участь у багатьох благодійних концертах в Америці. Дуже багато всього відбувалося. І мені казали: "Та нормально, Київ захищений. Чого ви не повертаєтесь?" І от у мене такий черв'як в голові: "А чому він мені не дозволяє повернутися?" Ну можна ж повернутися. Можна хоча б десь на Західній Україні бути, винайняти там якесь житло,

– розповіла співачка.

Інтерв'ю з Оленою Тополею: дивіться відео онлайн

Олена Тополя про повернення в Україну

Олена Тополя хотіла частіше бачитися з коханим, а її серце "було не на місці". Після повернення в Україну все налагодилося. Артистка зізналася, що для неї щастя – це коли вся сім'я разом.

Мені все одно, де бути. Мені головне, щоб ми були разом. Це найголовніше. В іншому випадку у мене просто зриває дах. Я випалюю себе із середини. У мене починаються просто психоз, депресія і так далі,

– поділилася Олена.

Тарас Тополя знав про рішення дружини повернутися в Україну.

Нагадаємо, Олена та Тарас Тополя перебувають у шлюбі з 2013 року. Подружжя виховує трьох дітей: синів Марка та Романа, а також доньку Марію.