Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя уточнив, чи залишаються учасники колективу – військовослужбовцями. Про це він розповів Славі Дьоміну у проєкті "Муз_Тренд".

До слова Просто перед виставою: ТЦК мобілізували усю технічну команду проєкту МУР

Тарас Тополя розповів, що учасники гурту відряджені з їхнього 130 батальйону в інший підрозділ. Вони продовжують служити.

Ми не демобілізовані, а продовжуємо служити. Ми просто виведені в розпорядження. Я не хочу називати, в якому ми підрозділі перебуваємо. Ми відряджені з нашого 130-го батальйону в інший підрозділ,

– сказав співак.

Тарас Тополя додав, що у війську був на посаді водія-санітара. Повернувшись з фронту на сцену, він нетривалий час здригався від гучних звуків.

Де воював Тарас Тополя

Учасники гурту "Антитіла" вступили до тероборони за лічені дні до повномасштабного вторгнення. Тому 24 лютого стали на захист країни, а саме, Київської області.

Згодом 130 батальйон територіальної оборони Києва перенаправили у Харківську область. Після шести місяців служби, у серпні 2022 року, музикантів відрядили в Київ за наказом тодішнього Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.