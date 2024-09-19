Представники МУР повідомили про мобілізацію частини їхньої команди в інстаграм-сторіз. Вони розповіли, з якими проблемами довелось стикнутися.
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ТЦК мобілізували весь технічний склад нашої команди. Перед виставою в Ужгороді зараз актори збирають декорації, організатор туру стає за світлову пушку, кабелі звуку під'єднують до місцевої системи. Що робити далі по туру – ми не знаємо. Але ми дізнаємось. І розв'яжемо це питання. Вистава відбудеться з планом,
– написали учасники МУРу.
МУР про мобілізацію частини команди / Фото з інстаграм-сторіз
Представники проєкту також повідомили, що частина їхньої команди, яку мобілізували у військо, вже прийняли присягу. Вистава в Ужгороді відбулась попри всі технічні проблеми, щоправда, із затримкою.
"Всупереч тому, що ми були без технічної команди, які з честю прийняли присягу – ми своїми силами змогли побудувати все, хоч і з затримкою майже у дві години. Просимо вибачення перед глядачами. Вистава відбулася. Вистава, яка нагадує, проти кого ми боремося і чому", – написали музиканти.
МУР про мобілізацію частини команди / Фото з інстаграм-сторіз
Що відомо про МУР
- Проєкт МУР (Мистецький український рух) був створений трьома хлопцями з Києва та Донецька під час повномасштабної війни. На меті має популяризувати українську культуру, літературу й музику.
- МУР створюють молодіжній освітній контент про історію українських митців – Тичини, Багряного, Стуса, Симоненка та багатьох інших.
- Гурт також випустив альбом "Ти [Романтика]" про письменників Розстріляного відродження. У ньому відомі українські виконавці грають роль письменників того часу.
- Зараз команда проєкту МУР гастролює з однойменною виставою – реп-мюзиклом. Він створений на основі альбому. Концерти повинні відбутися у Львові, Івано-Франківську, Вінниці та інших містах у вересні 2024.