Представники МУР повідомили про мобілізацію частини їхньої команди в інстаграм-сторіз. Вони розповіли, з якими проблемами довелось стикнутися.

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ТЦК мобілізували весь технічний склад нашої команди. Перед виставою в Ужгороді зараз актори збирають декорації, організатор туру стає за світлову пушку, кабелі звуку під'єднують до місцевої системи. Що робити далі по туру – ми не знаємо. Але ми дізнаємось. І розв'яжемо це питання. Вистава відбудеться з планом,

– написали учасники МУРу.



МУР про мобілізацію частини команди / Фото з інстаграм-сторіз

Представники проєкту також повідомили, що частина їхньої команди, яку мобілізували у військо, вже прийняли присягу. Вистава в Ужгороді відбулась попри всі технічні проблеми, щоправда, із затримкою.

"Всупереч тому, що ми були без технічної команди, які з честю прийняли присягу – ми своїми силами змогли побудувати все, хоч і з затримкою майже у дві години. Просимо вибачення перед глядачами. Вистава відбулася. Вистава, яка нагадує, проти кого ми боремося і чому", – написали музиканти.



МУР про мобілізацію частини команди / Фото з інстаграм-сторіз

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