Назар Грабар відверто зізнався, що раніше пробував приглушити власне горе шкідливими звичками. Однак зараз танцюрист намагається займатися чимось корисним. Про це він розповів у проєкті "Тур зірками".

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Я не приховую той факт, що після втрати Іллі десь пів року не просихав взагалі,

– каже Грабар.

Назар поділився, що працював з психологом. Однак він й сам розумів, що алкоголь – це шлях в нікуди.

Назар Грабар поділився враженнями про фільм "Озброєні піснею"

На допрем'єрному показі документального українського фільму "Озброєні піснею" танцівник також поділився своїми враженнями від перегляду стрічки. Назар зауважив, що там показаний початок війни. Особливо його вразив сюжет про рідного брата. Грабар зізнався, що цю частину дивитися було найважче.

Я наче пережив той день і ту ніч ще раз. Це було дуже важко. А сьогодні я ще й і з мамою, то це у два рази важче,

– розповів танцівник.

Інтерв'ю з Назаром Грабаром: дивіться відео онлайн

Аби заспокоїтися після перегляду таких складних фільмів, Назар говорить з родичами. Він згадує все та продовжує рухатися далі, щоб те, що зараз відбувається в Україні, було недарма.