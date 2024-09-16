Про втрату українського захисника повідомили на сторінці Чернівецької обласної ради. Пилип Стахов з позивним "Філ" був громадським діячем, музикантом та воїном буковинського підрозділу "Альбін", що входить до складу 12 бригади "Азов".

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Пилип Стахов долучився до лав захисників на початку повномасштабного російського вторгнення. Він боронив Україну у боях у Київській області, під Ізюмом, брав участь у найгарячіших точках Донбасу.

"Філ" та його підрозділ звільнили село Велика Комишуваха, що під Ізюмом, під час Харківського контрнаступу.



Пилип Стахов / Фото з фейсбуку Чернівецької обласної ради

У музиканта й захисника залишилася дружина та маленький син.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Пилипа Стахова. Світла пам'ять!

Що відомо про Пилипа Стахова

Пилип навчався у філософсько-теологічному факультеті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Він грав у чернівецькому гурті під назвою RUTA. До повномасштабного вторгнення Пилип був активним громадським діячем.

Стахов автором проєкту – облаштування мілітарі-майданчика у парку імені Федьковича у Чернівцях. Він часто закликав витрачати кошти не на місто, а на потрібну техніку для війська.