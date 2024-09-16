Він – третій з дев'яти дітей родини. Смерть Тіто підтвердили його сини.
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Ті Джей, Таджа та Тарілл поділилися архівними фото батька й опублікували звістку про його смерть.
З важким серцем ми повідомляємо, що нашого улюбленого батька, члена Залу слави рок-н-ролу Тіто Джексона більше немає з нами. Ми шоковані, засмучені та розбиті серцем. Наш батько був неймовірною людиною, яка дбала про всіх і про їхній добробут,
– написали сини Тіто.
Що відомо про Тіто Джексона
- Він зробив значний внесок у музичну індустрію, насамперед як учасник культового сімейного гурту The Jackson 5. Тіто був частиною "золотого складу" колективу, виступаючи разом з братами Майклом, Джекі, Джермейном і Марлоном. Пізніше до них також приєднався молодший брат Ренді.
- The Jackson 5 стали відомими у 1970-х роках, випустивши такі хіти, як I Want You Back, ABC та I'll Be There.
- Винятковий талант бенду був визнаний у 1997 році, коли музикантів включили до Зали слави рок-н-ролу, а також вони отримали зірку на Голлівудській алеї слави.
- Окрім роботи з The Jackson 5, Тіто мав доволі успішну сольну кар'єру, випустивши свій дебютний альбом I Gotta Play у 2003 році. За ним були альбоми Tito Time у 2016 році та Under Your Spell у 2021 році.