Він – третій з дев'яти дітей родини. Смерть Тіто підтвердили його сини.

Цікаво Почала жити, – Слава Камінська неочікувано висловилась про зникнення ексколеги Вікторії Смеюхи

Ті Джей, Таджа та Тарілл поділилися архівними фото батька й опублікували звістку про його смерть.

З важким серцем ми повідомляємо, що нашого улюбленого батька, члена Залу слави рок-н-ролу Тіто Джексона більше немає з нами. Ми шоковані, засмучені та розбиті серцем. Наш батько був неймовірною людиною, яка дбала про всіх і про їхній добробут,

– написали сини Тіто.

Що відомо про Тіто Джексона