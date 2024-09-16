Виконавиця розкрила деякі подробиці зникнення Вікторії. Крім того, вона зізналася, чи спілкується зараз зі співачкою.

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Як виявилося, ексколеги не підтримують зв'язок. Водночас Камінська зауважила, що, за її здогадками, у житті Смеюхи почався новий етап.

Не зникла, а почала жити. Ми не спілкуємося. Це мої здогадки,

– зазначила артистка.



Слава Камінська прокоментувала зникнення Віки Смеюхи / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що зараз відомо про співачку Вікторію Смеюху

Раніше інтерв'юерка Аліна Доротюк, посилаючись на власні джерела, повідомила, що колишня учасниця відомого гурту "НеАнгели" переїхала до Італії, де, за чутками, народила первістка. Наразі Вікторія публічно не підтвердила і не спростувала цю інформацію.