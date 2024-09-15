Коля Сєрга зауважив, що час покаже – чи зможуть Олег Винник та Потап відбілити свою репутацію. Адже помітно, що артисти змінюються. На думку музиканта, їм треба бути по-справжньому корисними, щоб пройти через опір суспільства.

До слова Хоч сам живе за кордоном: Потап поглузував з Олега Винника та його "ковтка свіжого повітря"

Подивимося, як це відбуватиметься. Якщо вони будуть корисними й нестимуть щось важливе не популістичними слоганами, а своїми діями, і пройдуть через той опір, який будуть чинити люди, і пройдуть його з повагою, зішкрібаючи з себе все зайве, то може, у них все вийде. Якщо ні – то ні, бо опір буде сильний,

– підкреслив Коля Сєрга.

Лідер "Культурного десанту" додав, що довіряє колективному імунітету, який наразі не допускає подібних артистів в Україну.

"Колективний імунітет він вже напрацьований, десь потужний й агресивний, яким і має бути імунітет, бо він захищає. І це вже такі зміни, які не відкотяться назад. Звісно, ми бачимо, дуже багато зараз вилізає, нас постійно атакують з усіх сторін. І психологічно, і інформаційно, і культурно, і фізично. Але ми ж тримаємося. Тому я довіряю українському колективному імунітету. Зайве до себе ми вже не допустимо", – сказав Коля Сєрга.

Нагадаємо, Олег Винник нещодавно заявив, що готується до світового туру. Він змінив команду, створив нову сторінку в соцмережах і випустив пісню. Артист вважає, що він не повертається в український шоубізнес, бо нікуди не тікав.

Тим часом Потап продовжує жити за кордоном. Нещодавно він потролив Винника, але й сам нарвався на хейт.