Днями Олег Винник знову вийшов на зв'язок і з'явився у програмі, де обговорювали Андрія Кравченка – українського співака, який може зайняти нішу Винника. Перш за все в артиста запитали про його стан здоров'я – адже саме на нього він посилався, коли пояснював свій від'їзд з України.

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Зараз Олег Винник каже, що йому краще, він "на коні". У деталі не вдається, бо хоче, щоб люди знову ходили на його концерти.

Багато людей вже знають, що я хворів ще до війни. Перший рік Олега не було ні для кого: ні для себе, ні для кого. Я взагалі не знав, чи повернуся до життя. Тоді, звичайно, мої соцмережі були закриті моїм колишнім менеджментом,

– заявив чоловік.

Артист додав, що не списує себе з української естради. Він заявив, що продовжуватиме займатись написанням пісень, пошуком автівок для ЗСУ, поки в нього буде така можливість. Це він назвав своєю "ношею" і "хрестом".

"Я не хочу нікому сподобатись. Ніяких виправдовувань у мене не буде ніколи в житті. Я роблю свою справу і все роблю чесно", – каже Олег Винник.

"Не тікав, щоб повертатись"

Олексій Суханов запитав в Олега Винника, наскільки складним може бути його повернення в українську естраду. Адже він мовчав про війну майже 2,5 роки – а тепер хоче знову бути у центрі уваги. Артист у відповідь заявив, що він нікуди не тікав, попри заяви його продюсера Олександра Горбенка та Вадима Лисиці. Винник додав, що продовжує писати пісні.

Я нікуди не тікав, щоб кудись повертатись, це не в моєму стилі. І я кінець кінцем роблю свою справу. Я дякую своїм шанувальникам, що ходили на концерти й платили кошти. І слава тобі Господи, що я їх не витратив. Я не заробляв на війні, а все віддавав, віддаю і буду віддавати далі,

– заявив виконавець.

Щодо Андрія Кравченка, якого називають "клоном Олега Винника", артист заявив, що його зараз цікавить лише перемога. Винник закликав бути собою і не намагатися "доїхати до раю на чужому коні". Кравченко погодився з його словами та натякнув на дует, на що його співрозмовник відповів доволі зверхньо.

"Якби я хотів, у мене черга стоїть до сьогодні за дуетами. Мене це не цікавить. Мене цікавить тільки те, коли настане перемога, і коли ми будемо жити в мирі. Я думаю краще було б звернутися до Мадонни або Дженніфер Лопес, то буде вдаліший дует. У них більше грошей", – сказав Винник, на що різко відреагувала публіка.

Олег Винник та Андрій Кравченко / Фото з інстаграмів зірок

Коли й для чого повернеться Олег Винник

Артист заявив, що зовсім скоро повернеться на сцену. Він змінив увесь свій колектив та готується до світового туру. Олег Винник не дав чітких дат: лише сказав, що шанувальники дізнаються про все "дуже скоро". Питання залишається відкритим: чи справді український глядач готовий пробачити артистові виїзд з України, роки мовчання та відірваність від реальності.