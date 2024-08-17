Ця заява з'явилася як коментар до посту помічниці Винника Валерії Барон, яка анонсувала повернення артиста в український шоубізнес. 23 липня співак планує впустити новий трек.

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Горбенко розповів, що Винник виїхав з Києва 24 лютого о 7:00 ранку у супроводі родини продюсера.

Приїхав із трьома величезними валізами, скромна валіза моєї сім'ї насилу влізла в багажник. Маячня про те, що хтось рятував і кудись вивозив, крім посмішки у мене і моїх близьких не викликає,

– підкреслив продюсер.

Разом з ними була дружина Винника, українська співачка Таюне, яка керувала автівкою дружини Горобенка.

Моя дружина з дочкою, тещею і домашніми тваринами на власному автомобілі марки Volvo XC60 27 лютого 2024 року перетнула державний кордон України. На задньому сидінні автомобіля між тещею і дочкою, під синім плєдиком лежало тремтяче тіло Олежки. Плєдик потрібен був для маскування тіла, бо оскаженілий тисячний натовп перед кордоном бив скло і перевертав автомобілі з чоловіками призовного віку,

– зазначив Олександр.

Він до того ж стверджує, що Винник вигнав його сім'ю на вулиці Берліна всього через чотири дні після їхнього від'їзду з України.

Дружина Горбенка підтвердила всі слова коханого.

Я та сама дружина, і можу підписатися під кожним словом. До речі, ця людина у своєму інтерв'ю називає датою свого виїзду 26 лютого. Але виїжджали ми 27 лютого. "Я вивозив багато людей"... Посміховисько,

– написала Ніна.

Олександр Горбенко розповів про виїзд Олега Винника за кордон / Скриншот з фейсбуку

Зауважимо, у своєму єдиному за час повномасштабного вторгнення інтерв'ю Олег Винник заявляв, що покинув Україну 26 лютого й вивозив з собою багато людей. За словами артиста, він є резидентом Німеччини, тому виїхав за кордон законно.