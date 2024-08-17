Напередодні він видалив відео зі своїх соцмереж. Тепер же Шелудяк виправдався через недоцільність подібних роликів.

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Він запостив інстаграм-сторіс, де висловив свою думку.

Це дійсно був крінж. За моїм проханням відео видалено,

– зазначив Богдан.

Крім того, він закликав шанувальників задонатити на збір на сучасні РЕБ системи для Азову.



Богдан Шелудяк відреагував на хейт щодо відео про блогерський фронт / Скриншот з інстаграм-сторіс

Про як відео йдеться

У ролику Богдан Шелудяк та продюсер Дмитро Говоренко говорили в кафе про відпочинок після роботи, коли до їхньої розмови приєднався військовослужбовець. Неочікувано перехожий глузливо прокоментував "важку роботу блогерів". На знак солідарності солдат став на захист Шелудяка та Говоренка, підкреслюючи важливість усіх професій у воєнний час. Відео завершується зауваженням Богдана: "Кожен має бути на своєму місці".