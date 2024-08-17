Водночас тепер військовий приїхав на деякий час додому. Денисенко дуже цьому рада.

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Так, у соцмережах акторка показала, як зустріла чоловіка з передової. Наталія приготувала всі його улюблені страви.

Просто привітайте мене. Мій найкращий чоловік поряд зі мною. Мій красунчик, мій ЗСУшник вдома. Такий втомлений, але такий сильний,

– наголосила Денисенко.

Наталка Денисенко з чоловіком-військовим проводять час вдома / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Що відомо про службу Андрія Федінчика в ЗСУ

З початком повномасштабного вторгнення в Україну актор Андрій Федінчик прийняв рішення вступити до лав Збройних Сил України. Усвідомлюючи всю серйозність ситуації, він подбав про те, щоб скласти заповіт, згідно з яким усі його майнові права в разі трагічного розвитку подій перейдуть до дружини.

Наталія Денисенко помітила, що війна дуже сильно вплинула на її чоловіка. Вона навіть зазначала, що коли бойові дії вщухнуть, їм, можливо, потрібно буде знову познайомитися один з одним. Попри труднощі Денисенко не втрачає надії й прагне підтримувати романтику в їхніх стосунках. Зокрема, знаменитість розповідала, що іноді надсилає чоловіку інтимні світлини.