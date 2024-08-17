Пішов уже 10-й рік з того моменту, коли серце музиканта перестало битись. Але його пісні досі живуть і переспівуються багатьма музикантами. Пропонуємо в матеріалі Show 24 послухати декілька треків Скрябіна, які тривалий час залишались під пеленою маловідомості.

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Скрябін – Птахи (1995 рік)

Пісня входить до другого студійного альбому гурту з однойменною назвою. Треки записували в обмежений час, адже на той час команда не мала достатньо грошей, щоб дозволити собі довгий запис. Пісню "Птахи" написали за 20 хвилин. І навіть попри таку швидкість, трек став доволі популярним у 90-ті роки. Сьогодні молодому поколінню може бути в новинку чути цю композицію, але ті, хто зростав на піснях Скрябіна, мали б досі пам'ятати легендарний трек.

Скрябін – Птахи: дивіться відео онлайн

Скрябін – Майже (1999 рік)

Цей трек належить до четвертого альбому гурту та має назву "Хробак". Цікаво, що для палких шанувальників тоді випустили лімітоване видання, яке містило 17 треків з ексклюзивними піснями.

Скрябін – Майже: дивіться відео онлайн

Скрябін – Ми як машини (1999 рік)

Цей трек також належить до альбому "Хробак". Багато хто вважає, що названий етап творчості Андрія Кузьменка був піком у музичній індустрії, адже артист вирізнявся стилем і голосом. Ба більше, у той час його кліпи були винятково цікавими та непересічними.

Скрябін – Ми як машини: дивіться відео онлайн

Скрябін – Маленька дівчинка (2023 рік)

Цей трек вийшов у лютому 2023 року на офіційному каналі гурту "Скрябін". Пісня належить до архіву музичних демоверсій Андрія, яка так і не стала повноцінною композицією.

Скрябін – Маленька дівчинка: слухайте онлайн

Скрябін – Українці

У треку оспівується тема війни, рідної землі, дому, боротьби. Послухавши рядки пісні, можна провести паралелі із сьогоденням і зрозуміти наскільки влучно Андрій Кузьменко вмів оспівати те, що наболіло в усіх українців.

Скрябін – Українці: слухати онлайн

Скрябін – Сонце замість шапки (2019 рік)

Цю пісню створили музиканти гурту "Скрябін" із використанням архівних демозаписів голосу Андрія Кузьменка. Вперше її презентували у 2019 році на концерті гурту в Києві.

Скрябін – Сонце замість шапки: дивіться відео онлайн

Вважається, що пам'ять про музиканта живе доти, доки хоч одна людина його згадує і пам'ятає. Тож нехай сьогоднішній день стане тим, коли усі пригадають свого кумира та віддадуть шану творчості Андрія Кузьменка.