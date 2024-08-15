Днями голова офіційного фан-клубу співака, Валерія Барон, заступилася за виконавця після хвилі хейту, яку отримав виконавець. Вона заявила, що Олег немає в Україні місця де жити та розпочав боротьбу з рідкісним захворюванням ще до початку вторгнення.

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Тепер сам Винник вирішив вперше з'явитися у соцмережах за тривалий час. Чоловік подякував шанувальникам, які підтримували його та не забули про нього. Олег нагадав про прем'єру нового треку "Мої люди", яка запланована на 23 серпня. Співак протягом останніх 2,5 роки "жив, хворів і одужував" цією композицією, фрагмент з якої виконав наприкінці ефіру.

Починаємо все з чистого аркуша, але з якимось досвідом. Ніхто не пішов. Я та людина, яка співає про наболіле – про своїх людей. Знаю, що ви вірите. І ніхто мене ніколи не шукав. Я знаю, що ви ніколи не ставили ніяких запитань: "Де ти, Олеже? Що ти? Як ти? Що з тобою?" Усе в Олега, слава богу, уже нормально. Тільки сентиментальність з'явилася,

– зізнався артист.

Олег також несподівано згадав про українських військових і подякував їм за захист. Чоловік додав, що обов'язково відпрацює час своєї відсутності на концертах.

Це горе, яке ми переживемо. Після величезного горя буде величезне процвітання,

– наголосив Винник.

Прямий ефір Олега Винника: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, 26 лютого 2022 року Олег покинув територію України та виїхав до Німеччини. З того час артист не вів соцмережі, бо не мав до них доступу. Улітку 2023 року співак несподівано дав, де пояснив чому поїхав з України. Чоловік є резидентом Німеччини й виїхав з країни законно, вивізши з собою багато людей.