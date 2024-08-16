На новий ролик Богдана відгукнулося чимало захисників України. Хтось зауважив абсурдність слів Шелудяка, а хтось навіть обурився.

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У своїх соцмережах інфлюєнсер опублікував відео, на якому постав разом з продюсером Дмитром Говоренком. Ведучий сидить за столом у кафе та говорить з колегою. До них підходить військовий і вони всі разом починають спілкуватися про відпочинок після роботи. Згодом до розмови чоловіків приєднався перехожий, який посміявся з важкої праці блогерів. Після цього військовий заступився за Богдана та Дмитра, зауваживши важливість будь-якої роботи заради перемоги.

Я знаю, що блогери дуже багато працюють і тяжко. Так, вони не на фронті, але вони роблять дуже багато речей для нашої спільної мети – перемоги,

– сказав чоловік у військовій формі.

Наприкінці відео Шелудяк додав, що "кожен має бути на своєму місці".

Видалене відео Богдана Шелудяка: дивіться онлайн

Втім, цю фразу користувачі не зрозуміли. Юзери засипали інфлюєнсера коментарями з питаннями про доречність таких відео під час війни. Поки бійці щодня захищають кордони України, блогери знімають контент у своїх домівках. На допис Шелудяка навіть відреагували військові.

"Може ротацію влаштуємо з вами? Ми готові взяти ваш тягар собі на плечі. А ви наш відпочинок собі";

"Це той самий блогерський котел? Як ви вижили?";

"Міняймося місцями, бо ви себе не бережете зовсім!";

"Бережіть себе! Ви все, що у нас є! Але дуже багато не працюйте".



Реакція військових на відео блогера / Скриншот з інстаграму

Після хвилі хейт зірки видалили це відео зі соцмереж. Чоловіки поки ніяк не прокоментували свій вчинок.

Нагадаємо, Шелудяк раніше пояснював, чому не публікує збори для захисників у мережі. За словами блогера, він не хоче афішувати свою допомогу військовим та вважає, що робить достатньо для перемоги України у війні.