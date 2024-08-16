Як наслідок, у військового виникла алкогольна залежність. Тепер Євген зізнався, чи вдалося йому подолати цю проблему.

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Лідер рок-гурту O.Torvald пояснив, що раніше він пив багато алкоголю наодинці, щоб не відчувати тривожність.

Я почав відчувати депресивні синдроми, лишаючись наодинці й запиваючи все це алкоголем. Мені здавалося, що тривожність з'являється і потрібно просто випити, зараз попустить. Побутовий алкоголізм побудований на тому, що ти заспокоюєшся тоді, коли накритий стіл, є що поїсти та випити. Але проблема в тому, що ти напиваєшся один,

– розповів Євген.

Військовий додав, що під час перебування на фронті він утримувався від вживання алкоголю, однак вдома почувався самотньо, що й спонукало його випивати.

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Згодом Галич звернувся за допомогою до психіатра, який призначив йому курс антидепресантів. Після лікування Євген подолав алкогольну залежність.

Важливо! Антидепресанти можна вживати лише під наглядом кваліфікованих лікарів.