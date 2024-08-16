Закохані одружилися в США і вже поділилися кадрами зі святкування. Зауважимо, це третій шлюб для виконавиці.

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Пара офіційно зареєструвала свій шлюб в Бербанку, Каліфорнія. Аїда й Даніело вирішили відсвяткувати в колі найближчих. Так, на фото з весілля пари можна побачити їхніх близьких друзів та рідних.

Зауважимо, наречена була одягнена в ніжну білу сукню та підбори. Також вона зробила акуратну укладку й нюдовий макіяж зі стрілками. До свого аутфіту зірка додала довгі сережки. Водночас її обранець одягнув строгий синій костюм, білу сорочку, метелик та чорні лофери.

Аїда Ніколайчук вийшла заміж / Фото ТСН

Для довідки! Від першого шлюбу Аїда має сина. Хлопець залишився жити в Україні. З другим чоловіком у співачки не було дітей.

Нагадаємо, днями також стало відомо про весілля онука Світлани та Віталія Білоножків.