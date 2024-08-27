Виконавець присвятив відеоролик захисникам і захисницям України. Втім, далеко не всі користувачі оцінили вчинок Олега.

Не пропустіть Я нікуди не тікав, – Олег Винник вперше прокоментував свій виїзд з України

Так, Винник отримав відповідь від журналіста Валентина Чернявського, який взяв у руки зброю і служить в армії. Чоловік записав відео, де зняв протигаз і запевнив, що таки отримав ковток свіжого повітря від Олега.

"Дякую, Олеже. Але більше не треба", – звернувся Чернявський до Винника.

Нагадаємо, співак опублікував це відео, щоб пропіарити свою нову пісню "Мої люди". До цього Олег протягом 2,5 років не випускав треків та мовчав про війну в Україні. Лише у 2023 році Винник дав перше інтерв'ю, де заявив про лікування рідкісного захворювання у Німеччині, але назви хвороби не розкрив.

Наразі Олег отримує чимало хейту за спроби повернутися в український шоубізнес. Частина громадян обурена діями Винника і зазначає, що його ніхто в Україні не чекає. Водночас прихильники артиста захищають його і висловлюють захват новій творчості.

Днями сам Олег заявив, що нікуди не тікав, а перебуваючи за кордоном, продовжує долучатися до підтримки української армії. За словами Винника, він не заробив на війні, а натомість все віддав.