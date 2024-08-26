Як запевнив співак, перебуваючи за кордоном, він продовжує долучатися до підтримки української армії. Олег зазначив, що не заробляв на війні, а натомість все віддавав.

Цікаво Трошки з іншої планети, – продюсер Ясинський неочікувано заговорив про Винника і його нову пісню

Я нікуди не тікав, щоб кудись повертатись, це не в моєму стилі. І я, зрештою, роблю свою справу. Я дякую своїм шанувальникам, що ходили на концерти й платили кошти. І слава тобі Господи, що я їх не витратив. Якби Господь не давав мені пісні, то ми б не спілкувалися з вами сьогодні. Вони є, вони пишуться,

– заявив Винник.

Артист додав, що йому байдуже на хейтерів і користувачів, які висловлюють негатив у його бік. Він побажав юзерам знайти себе та не намагатися "на чужому коні доїхати до раю".

Мені байдуже, хто і що говорить та видумує. Мене цікавить тільки те, коли настане перемога і коли ми будемо жити в мирі,

– підсумував Олег.



Олег Винник відвідав ток-шоу / Фото телеканалу "1+1"

Нагадаємо, 26 лютого 2022 року Олег втік з України. Чоловік зізнався, що виїхав законно, бо є резидентом Німеччини. Після цього Винник видалив усі фото зі своїх соціальних мереж та став мовчати. Лише у 2023 році чоловік дав інтерв'ю, де розповів про лікування рідкісного захворювання за кордоном. Згодом Олег знову зник з інфопростору українців, але заявив про себе влітку 2024 року, анонсувавши першу пісню за час вторгнення – "Мої люди".