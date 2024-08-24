Також чоловік висловився про співпрацю Винника з Олександром Горбенком, який розкрив деталі виїзду артиста за кордон. За словами Ясинського, конфлікт між Олегом та його експродюсером розпочався ще до початку вторгнення.

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Поруч немає адекватної дорослої людини, менеджера який за тебе хвилюється, який прогнозує, керує. Зараз, це все, м'яко кажучи, смішно. Але комусь це подобається, хтось чекає. Олег не зрадник. Він створював певний образ, чоловічий, патріотичний і так далі. І ця розбіжність розчаровує,

– поділився Михайло.

Продюсер додав, що раніше Винник був відкритим і справжнім, однак тепер – ніби "з іншої планети". Наразі Олег немає великої команди, яка б займалася його просуванням та іміджем так, як було за часів продюсування Горбенка.

Якась інша реальність. Паралельна. Зараз я дивлюся, це людина трошки з іншої планети. У нього має бути потужна команда, яка все це візьме на себе. Але що ми бачимо, що ніякої команди немає. Ми бачимо одні й ті ж фотографії, цей логотип. Ці літери O і V, тактичні знаки російської армії під час вторгнення. Звісно, що від цього треба позбуватися. Тут ніби люди нічого не розуміють,

– зазначив чоловік.

Михайло Ясинський про Олега Винника: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, нещодавно продюсер Ігор Кондратюк припустив, що Винник і Потап, які втекли за кордон, можуть повернутися на сцену й повернути собі популярність в Україні. Артисти мають усі шанси це зробити, особливо Олег.