Днями Кондратюк висловився про Андрія Данилка, відомого як Вєрка Сердючка, який виконує російськомовний репертуар на концертах. Продюсер вважає, що варто простіше ставитися до артиста, оскільки авторитет виконавця не є вагомим у суспільстві.

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Тепер Ігор поділився думками щодо Потапа та Винника. За словами Кондратюка, втікачі мають всі шанси повернутися в український шоубізнес, особливо Олег.

Наш народ так любить пробачати всім і все, що я не виключаю, що вони повернуться. Винник анонсував якусь пісню, тріумфально повернеться і всі забудуть, що він спочатку вторгнення кудись зник і не виникав. Те саме стосується Потапа. Йому складніше. Потап, мені здається, більше заточений на російськомовний контент,

– сказав продюсер.

Водночас Ігор згадав і про запроданок Ані Лорак і Таїсію Повалій, які отримали російський паспорт й виступають для ворога. Як запевнив Кондратюк, в Олега та Потапа значно більше шансів реабілітуватися в очах українців, ніж у зрадниць.

І я вважаю, що у них є більше шансів, ніж у тих запроданок, які приїхали в Росію, прийняли російське громадянство і, тобто, помножили себе на нуль точно. Вони для мене померли,

– підкреслив чоловік.

Кондратюк про Потапа і Винника: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, 20 серпня стало відомо, що в Україні позбавлятимуть артистів державних нагород за популяризацію або поширення російської пропаганди. Верховна Рада ухвалила за основу відповідний законопроєкт № 11410. Тепер зрадники, які працюють на ворога, зокрема Ані Лорак і Таїсія Повалій, розпрощаються зі званням народних артистів України. Вони більше не матимуть нічого спільного зі своєю Батьківщиною.