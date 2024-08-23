На висловлювання Данилка відреагував Ігор Кондратюк. Продюсер пояснив, чому думка співака щодо мовного питання не змінилася за 2,5 роки.

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Андрій Данилко геніальний актор. Мені, чесно кажучи, байдужі його думки з приводу якихось філософських, фундаментальних питань. Якщо мене такі питання цікавлять, то я звертаюсь до людей, які фахово в цьому краще обізнані, ніж Андрій,

– підкреслив Ігор.

За словами Кондратюка, варто простіше ставитися до Данилка, оскільки авторитет артиста не є вагомим у суспільстві. Ба більше, Андрій вважає, що його російськомовна творчість – прекрасна, на думку продюсера.

Авторитет Андрія Данилка, на мій погляд, закінчується його піснями й, може, там деякими його членствами в журі. Крапка. Я до цього простіше ставлюся. Андрій Данилко просто так себе вигороджує,

– заявив Кондратюк.

Ігор також прокоментував слова Данилка про те, що "може, це агресор спілкується російською, а не українці мовою агресора". Для чоловіка "це смішно звучить", оскільки країна-носій російської мови – Росія, а не Полтавщина, де народився Андрій.

Ігор Кондратюк про Андрія Данилка: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, Вєрка Сердючка потрапила у скандал через виступ на міжнародному фестивалі у Латвії. Артистка, побачивши у залі росіянку Аллу Пугачову, привіталась, низько вклонилась і заспівала кілька рядків з її пісні "Ты возьми меня с собой".