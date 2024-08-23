Після скандалу навколо заяв про перемир'я з Росією Олександр Волошин виїхав з України. В інстаграм-сторіз він виклав фото, на якому показав, де зараз перебуває.

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Блогер показав знімок з Варшави – столиці Польщі. Саме туди він втік нещодавно. Волошин додав, що бачив багато закидів про те, нібито він в Канаді, США чи Африці. Та насправді він "не так далеко".

З ким би я не спілкувався, хто виїхав за кордон, багато хто пише, що після певного періоду почуваються чужими. А тут дуже багато наших людей, якось близько все, мама може приїхати, брат ось приїжджає до мене післязавтра. Для мене Україна – це насамперед люди, тож люди просто будуть ближчими до мене,

– сказав блогер.



Волошин у Польщі / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, 22 серпня після тривалого мовчання Олександр Волошин опублікував відео, де підтвердив, що виїхав з України. Він розповів, що його охоронця побили, а в авто встановили апарат для прослуховування. Блогер поскаржився на "систему" й заявив, що не повертатиметься.