Олександр Волошин записав відео, в якому підтвердив чутки про його виїзд з країни. Він додав, що не планує повертатися, поки "ця система при нашій владі".

До слова Підігравання пропаганді та хайп у труні: в які скандали потрапляв блогер Олександр Волошин

У відео Волошин порівняв інформаційну політику України на початку повномасштабної війни та зараз. Він нагадав про свою допомогу армії та показав ролики від військових, де йому дякували за допомогу.

Я не вважаю себе суперволонтером. Я маю ресурс і частину я виділяю на те, щоб допомагати пацанам. У когось менший ресурс, хтось не допомагає, бо нема коштів. Це нормальні ситуації. Не має бути так, щоб людей безпідставно називали ворогами країни,

– сказав блогер.

Далі Олександр Волошин нагадав про свої відео, де він, власне, поширив російські наративи та поділився "стратегією", як виграти війну. Блогер сказав, що варто вирішувати людям, чи можна за ці слова оголосити його зрадником.

Але він живе в демократичній країні, тому має право висловлювати свою думку. Волошин поставив під сумнів свободу слова в Україні, аргументуючи це власним же опитуванням серед своїх підписників (яке не можна вважати реалістичним, адже вибірка вкрай мала).

Блогер заявив, що за день до удару по "Охматдиту" на його охоронця напали. Вже 8 липня у його машині знайшли апарат для прослуховування. Надалі йому почали надходити погрози на тлі хейту, а також звинуватили у крадіжці грошей, які він зібрав для постраждалих. Волошин згадав і про тих людей, зокрема й публічних, які його підтримали.

Олександр Волошин також нагадав про свій збір. Він знову показав усі докази, що справді допоміг дітям, які постраждали від ракетної атаки.

"Саша Волошин – зрадник?"

У відео блогер показав уривки з інтерв'ю політиків та новинні заголовки, де мовиться про перемовини з Росією та мирні угоди.

Чому президент, політик і журналіст може говорити про перемовини, а звичайна людина не може? Чим відрізняються права цих людей? Мені здається, нічим. Очевидно, що на моєму прикладі показали всім іншим людям, хто може повести за собою аудиторію, те, що говорити ви не будете, бо з вами станеться все те, що сталося з Сашею Волошиним. Як ви знаєте, обмеження свободи волі ще з СРСР є явною ознакою того, що демократичний режим дуже скоро зміниться на тоталітарний,

– гучно заявив Волошин.

Наостанок Волошин закликав військових не "булити" людей. Він додав, що продовжує вважати, що війну потрібно завершувати перемовинами.

Важливо додати, що у відео Олександра Волошина присутні маніпуляції, фрази, вирвані з контексту та перекручування фактів на власну користь. Ретельно оцінюйте всі коментарі та інформацію, якими блогер жонглює у ролику. Волошин забуває про головний факт, про який він не говорить у своєму відео жодного разу: в країні триває війна, розпочата агресором – Росією. Про цього ворога інфлюенсер згадує тільки наприкінці.

"Попри те, що зі мною зробила система, для мене основним ворогом залишається і буде залишатися Росія. Від себе я буду робити все, щоб цього ворога знищити", – завершує Олександр Волошин.