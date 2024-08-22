Така поведінка блогера розділила людей на різні думки: хтось впевнений, що Олександр виїхав за кордон, щоб продовжити волонтерити на підтримку армії, а хтось порівняв чоловіка з зі скандальним псевдопсихотерапевтом Спартаком Субботою, якого теж днями помітили в Іспанії. У матеріалі Show 24 згадуємо усі скандали з Волошином, які заробили йому статус найбільшого скандаліста.

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Подарував дівчинці Iphone, а потім відібрав

У 2021 році у мережі з'явилось відео, де блогер подарував дівчині телефон, а потім запропонував її мамі дві тисячі гривень, щоб його повернули назад. Коли жінка відмовилась, Волошин силою вирвав телефон із рук дитини. Ця ситуація призвела до неабиякого обурення в суспільстві. Дехто навіть збирав групу людей, щоб побити хлопця.

Волошин відібрав айфон у дитини: дивіться відео онлайн

Згодом виявилось, що це все було постановкою. Блогер нібито не очікував, що актори, які виконували ролі мами та доньки, чинитимуть опір. Як казав сам Олександр, його підставив друг, який влаштував цю сцену.

Закрився у труні та нарвався на хейт

У своєму інстаграмі блогер поділився відео, де його закривають у труні. У такий спосіб він хотів зрозуміти, чи своє життя проживає. Там він провів 5 хвилин і не зміг стримати сліз. Однак публіка такого "шоу" не оцінила. Люди писали, що цього не варто було робити, особливо коли в Україні триває війна.

Олександр Волошин закрився в труні / Скриншот з відео

Але і на цьому блогер не зупинився. За деякий час він опублікував фото за ґратами й зазначив, що має проблеми, бо хотів допомогти людям.

Олександр Волошин за ґратами / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Згодом виявилось, що блогер вирішив так збільшити активність на своїй сторінці. Олександр проводив інтенсив й у такий спосіб хотів залучити якомога більшу кількість учасників.

Волошин розкритикував Машу Єфросиніну

У той час, коли Олександр уже розлучився зі співачкою Анною Трінчер, дівчина дала інтерв'ю Єфросиніній. У ході розмови телеведуча запитала у виконавиці, чи доречно в час повномасштабного вторгнення публікувати контент з дорогими подарунками. Волошина це дуже сильно обурило.

Він зауважив, що інтерв'юерка сама у відео була одягнена в дорогий одяг та мала прикраси за тисячі доларів. Тож, на думку Олександра, з боку Маші було лицемірно дорікати артистці за коштовні подарунки та одяг.

Олександр Волошин захейтив Машу Єфросиніну / Скриншот з інстаграм-сторіс

Виступив проти мобілізації блогерів

Цьогоріч українські військові дали ідею інфлюєнсерам піти в ТЦК, щоб подати приклад іншим. Волошин же таку ідею не підтримав. Він вважає, що можна бути корисним й в тилу.

"Ситуація: ваш товариш/друг/батько воює. І його рота розуміє, що немає машин, немає техніки та держава нічого не дає. І тут ваш батько розуміє, що поруч з ним блогери, бізнесмени та ті, хто раніше донатив – більшість з них вже воює, або покинули країну та їм стало вже все одно, тому що вони тікали від мобілізації та вважають, що їх витурили з країни. Чи будуть закриватись збори? Ні. Чи буде провал на фронті? Думаю, так", – написав Олександр.

За деякий час Волошина помітили в аеропорту Мексики. Користувачі стверджували, що Олександр під виглядом волонтера відпочивав у Мексиці. Крім того, з'явилися супровідні документи, які свідчать про те, що Олександр перетинав кордон через систему "Шлях" як волонтер, що забезпечує перевезення гуманітарних вантажів.

Волошин в аеропорту / Фото з телеграм-каналу "Джокер"

Однак, в мережі стверджують, що справжнім мотивом Волошина була поїздка у відпустку до Мексики.

Підіграв російській пропаганді та закликав до перемир'я

Коли Росія 8 липня здійснила ракетну атаку на Київ внаслідок якої постраждала дитяча лікарня "Охматдит", блогер заявив, що "Україна не вивозить війну". Після цього він потрапив до бази "Миротворець" та нарвався на осуд від суспільства. Пізніше Олександр визнав помилку та оголосив про рішення утриматися від коментарів щодо війни у своєму блозі. Він також заявив, що більше не афішуватиме свою благодійну діяльність, пояснивши це неготовністю "брати на себе таку відповідальність".

Олександр Волошин у базі "Миротворець" / Скриншот із сайту

Що таке база "Миротворець" Центр "Миротворець" – це громадська організація, яка активно займається вивченням ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Вона була створена ще у 2014 році під егідою волонтерської групи "Народний тил".

Коли мені це скинули, я спочатку не повірив. Думав, що товариш вирішив мене пранканути, але потім зрозумів, що це правда. Я не знаю, як мені реагувати на це. Кожен день відбуваються події, які роблять мене в очах тих людей, які не бачили всієї ситуації, ворогом і змушують мене виправдовуватись. Не знаю, що далі робити та що очікувати, але, судячи з усього, це далеко не фінал. Чесно кажучи, дуже хотілось би вимкнути цей стрьомний фільм та стерти його з пам'яті... Принаймні зі своєї,

– зазначив блогер.

Волошин тоді казав, що його "зрівняли з сепаратистами".

Окрім звинувачень у поширенні мови ворожнечі, Волошина також запідозрили у нецільовому використанні зібраних донатів. Замість передачі всієї суми безпосередньо лікарні "Охматдит", блогер вирішив надавати точкову допомогу постраждалим. У відповідь на звинувачення Олександр опублікував детальний фінансовий звіт. Він також запевнив, що готовий відшкодувати з власних коштів будь-яку суму, яка могла випадково потрапити до шахраїв.

Зазначимо, що Волошин жодним чином не прокоментував інформацію про свій ймовірний виїзд за кордон і чому він видалив усі пости з соцмереж.