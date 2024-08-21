Однак, тепер на його особистих сторінках немає фото та дописів. Чоловік видалив усі пости та несподівано став мовчати.

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На офіційному акаунті Олександра можна помітити відсутність будь-якої активності. Світлини, сторіс і дописи – приховані або видалені.



Сторінка Олександра Волошина / Скриншот з інстаграму

Однак, єдиним активним посиланням на сторінці Волошина є фінансовий звіт, в якому йдеться про благодійність блогера.



Фінансовий звіт Волошина / Скриншот з електронної таблиці

Водночас ютуб-канал інфлюєнсера, де він публікував подкаст "Формула Волошина", більше немає жодного відео. Ймовірно, чоловік архівував їх з невідомих причин. Так, тепер випуски з зірковими колегами можна знайти на інших каналах, які не належать Олександру.



Ютуб-канал Волошина / Скриншот з ютубу

Згодом мережею почали ширитися чутки про виїзд блогера за кордон. Думки юзерів розділилися: хтось був впевнений, що Волошин перебуває в Фінляндії, а хтось – в Америці. Прихильники Олександра неабияк здивувалися, коли побачили у мережі нові знімки блогера, який сидів у літаку. Через деякий час чоловіка помітили в аеропорту Іспанії, але не всі користувачі могли точно сказати, що це він. Втім, стиль Волошина та його татуювання на шиї остаточно переконали юзерів.



Волошина помітили в аеропорту Іспанії / Фото з телеграм-каналу "Гувернантка"

Шанувальники інфлюєнсера вважають, що той, ймовірно, виїхав за кордон, щоб продовжити волонтерити на підтримку армії. Однак, інша частина українців порівняла Олександра зі скандальним псевдопсихотерапевтом Спартаком Субботою, якого теж днями помітили в Іспанії.

Що цікаво, Волошин ніде не повідомляв про свій виїзд за кордон. Ба більше, чоловік не коментував мету ймовірної поїздки та не казав, чи планує повертатися.

Також на тлі обговорення прихильники згадали про опитування, яке він провів серед підписників напередодні зникнення.

"Ви боїтесь, що вас або ваших близьких заберуть воювати без вашого бажання?", – йшлося в повідомленні.



Опитування Олександра Волошина / Скриншот з телеграм-каналу блогера

Нагадаємо, після поширення російських наративів Волошина додали до бази "Миротворець". Його звинуватили в участі в актах гуманітарної агресії проти України, поширенні ворожої пропаганди та назвали "пособником російсько-фашистських загарбників та терористів". Згодом сам Олександр відреагував на це та був шокований, що його "зрівняли з сепаратистами".

Відомо, що блогера внесли до бази через його заяву про те, що "ми не вивозимо війну", яку багато хто сприйняв як прояв мови ворожнечі. Через деякий час інфлюенсер визнав свою помилку та оголосив про рішення утриматися від коментарів щодо війни у своєму блозі. Водночас він заявив, що більше не афішуватиме свою благодійну діяльність, пояснивши це неготовністю "брати на себе таку відповідальність".