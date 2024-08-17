Важливо наголосити, що ця інформація наразі не підтверджена офіційними джерелами й базується на твердженнях блогерів та телеграм-каналів.

До теми Під плєдиком лежало тремтяче тіло, – експродюсер Винника розповів деталі його виїзду за кордон

Так, за інформацією інфлюенсера Богдана Беспалова, Спартак Суббота нещодавно незаконно покинув територію України. Для цього він нібито дав хабар прикордонникам. Відтак, наразі знаменитий скандальний "психолог" разом зі своєю дружиною, моделлю Єлизаветою Комар, перебуває в Барселоні, де до того ж планує отримати статус українського біженця.

На підтвердження цієї інформації в телеграм-каналі "Гувернантка" опублікували фото, де чоловік, схожий на Субботу, подає документів в державній установі.



Спартак Суббота втік з України / Скриншоти з телеграм-каналу

Сам Спартак Суббота та його дружина поки що не коментують ці заяви. Однак в Instagram-профілі Єлизавети Комар зазначено, що вона проживає на два міста – Київ та Барселону.