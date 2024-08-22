Під час війни Винник не є активним у соцмережах, однак неочікувано зареєструвався в тіктоці. Саме там артист розмістив відео, яким обурив мережу.
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Ще раніше Олег Винник анонсував прем'єру треку та повернення в шоубізнес після кількох років мовчання, чим розлютив українців, а тепер показав свій домашній город на балконі й звернувся до ЗСУ, передавши "ковток повітря" з прохолодної Німеччини.
Дякую, мої люди, за вашу любов. Зараз стою на балконі, тут у мене маленький город: помідори, огірочки, базилік. Як ви помітили, я стою в жилетці. У нас вітряно і навіть холодно. Хочу передати вам ковток свіжого повітря. Особливо нашим захисникам, нашим захисницям. Уперед до перемоги,
– сказав Винник.
Звісно ж, співак не втратив нагоди нагадати про прем'єру нової пісні, навіть виконав її наживо, а закінчив звернення словами "Все буде Україна". Під час запису відео на балкон прилетів голуб, що, на думку Винника, символізує мир в Україні.
Як українці реагують на відео Винника
За добу під роликом назбиралося чимало коментарів, у яких українці висловлюють своє невдоволення та вкотре наголошують, що в Україні на повернення Винника ніхто не чекає.
- "Ким треба себе вважати, щоб навіть не реагувати на те, що люди проти повернення? Така велич самого себе, це щось цікаве".
- "Ти на облік став, щур? Дані поновив? ВЛК пройшов?"
- "А ти що зробив для перемоги?"
- "Щур виліз з багажника".
- "А коли ми стали твоїми?"
Та є й ті віддані шанувальники, які висловлюють Виннику свою підтримку та любов.
- "Наш найкращий. Любимо вас і нетерпляче чекаємо на прем'єру пісні".
- "Чекаємо, любимо!"
- "Які ми раді вас бачити! Любимо та чекаємо!"
- "Я вірю, що Олег з Україною".
- "Вау! Олеже, завжди раді вас бачити, любимо, цінуємо, чекаємо на прем'єру пісні "Мої люди".
Коментарі під відео Винника / Скриншоти з тіктока
Нагадаємо, що вперше Олег Винник вийшов на зв'язок зовсім нещодавно, щоб пропіарити нову пісню "Мої люди". Однак тоді він не прокоментував заяви продюсера Вадима Лисиці про втечу з України, а також нічого не сказав про те, що в Україні йому "немає де жити".