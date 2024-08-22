Під час війни Винник не є активним у соцмережах, однак неочікувано зареєструвався в тіктоці. Саме там артист розмістив відео, яким обурив мережу.

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Ще раніше Олег Винник анонсував прем'єру треку та повернення в шоубізнес після кількох років мовчання, чим розлютив українців, а тепер показав свій домашній город на балконі й звернувся до ЗСУ, передавши "ковток повітря" з прохолодної Німеччини.

Дякую, мої люди, за вашу любов. Зараз стою на балконі, тут у мене маленький город: помідори, огірочки, базилік. Як ви помітили, я стою в жилетці. У нас вітряно і навіть холодно. Хочу передати вам ковток свіжого повітря. Особливо нашим захисникам, нашим захисницям. Уперед до перемоги,

– сказав Винник.

Звісно ж, співак не втратив нагоди нагадати про прем'єру нової пісні, навіть виконав її наживо, а закінчив звернення словами "Все буде Україна". Під час запису відео на балкон прилетів голуб, що, на думку Винника, символізує мир в Україні.

Як українці реагують на відео Винника

За добу під роликом назбиралося чимало коментарів, у яких українці висловлюють своє невдоволення та вкотре наголошують, що в Україні на повернення Винника ніхто не чекає.

"Ким треба себе вважати, щоб навіть не реагувати на те, що люди проти повернення? Така велич самого себе, це щось цікаве".

"Ти на облік став, щур? Дані поновив? ВЛК пройшов?"

"А ти що зробив для перемоги?"

"Щур виліз з багажника".

"А коли ми стали твоїми?"

Та є й ті віддані шанувальники, які висловлюють Виннику свою підтримку та любов.

"Наш найкращий. Любимо вас і нетерпляче чекаємо на прем'єру пісні".

"Чекаємо, любимо!"

"Які ми раді вас бачити! Любимо та чекаємо!"

"Я вірю, що Олег з Україною".

"Вау! Олеже, завжди раді вас бачити, любимо, цінуємо, чекаємо на прем'єру пісні "Мої люди".

Коментарі під відео Винника / Скриншоти з тіктока

Нагадаємо, що вперше Олег Винник вийшов на зв'язок зовсім нещодавно, щоб пропіарити нову пісню "Мої люди". Однак тоді він не прокоментував заяви продюсера Вадима Лисиці про втечу з України, а також нічого не сказав про те, що в Україні йому "немає де жити".