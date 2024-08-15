Він розповів, коли саме Винник виїхав за кордон. Крім того, поділився, що в артиста є проблеми.

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Так, за словами Вадима Лисиці, в Олега Винника є алкогольна й наркотична залежності. Він також зазначив, що виконавець виїхав з України 25 лютого разом із дружною свого колишнього продюсера Олександра Горбенка.

Він обрав бухло та кокс. Зрадив продюсера та всю команду. У багажнику машини, за кермом якої була дружина Саші, 25 лютого 2022 року як боягуз перетнув кордон,

– розповів Вадим Лисиця.

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Зауважимо, так продюсер прокоментував допис експродюсера Винника, який напередодні вийшов у фейсбуці. Олександр Горбенко начебто заявив, що Винник і голова його фан-клубу, Валерія Барон, обманюють шанувальників. За словами продюсера, Олег не мав ніякої хвороби. Крім того, Горбенко зазначив, що вважає роботу Барон і фонду Винника "пральнею, створеною з метою відбілити персонажа, який з усіх технічних отворів дав під себе відпрацьованим тосолом". Водночас зараз цього поста на сторінці Олександра немає.

Зауважимо, на тлі цієї історії Олег Винник вперше вийшов на зв'язок з прихильниками. У новому відео артист заявив, що "усе в Олега, слава богу, уже нормально".