Сьогодні, 15 серпня, минає три роки, як не стало батька Віталія Козловського. У цей день співак показав архівні кадри з татом.

До слова Померла Джина Роулендс – зірка фільму "Щоденник пам'яті"

Сьогодні три роки, як тебе немає. Це останнє відео з татом. Цінуйте миті, проведені разом з рідними,

– написав Віталій Козловський.

Артист та військовослужбовець опублікував відео, де їде в автівці з батьком. Віталій Сергійович привітався з підписниками зіркового сина.

Останнє відео Віталія Козловського з батьком: відео

Що Козловський казав про втрату тата

В одному з інтерв'ю співак розповідав про те, що батько був його найкращим другом. Втрата три роки тому була вкрай складною для артиста. Фото тата було на заставці у телефоні співака, але через рік Козловський вирішив його відпустити.

Віталій ділився, що багато переосмислив після того, як помер його батько. Зараз він розуміє, що його тато "продовжується у сині". Козловський став батьком цьогоріч 25 лютого.