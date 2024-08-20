Тепер зрадники, які працюють на ворога, зокрема Ані Лорак і Таїсія Повалій, розпрощаються зі званням народних артистів України. Вони більше не матимуть нічого спільного зі своєю Батьківщиною.

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У законопроєкті № 11410 йдеться про зміну кількох законів, зокрема тих, що стосуються позбавлення запроданців державних нагород і можливості займатися творчою діяльністю на території України. Водночас справи путіністів розглядатимуть суд, який під час вироку має визначити наявність підстав такого рішення, або РНБО.

У перелік зрадників можуть потрапити особи, засуджені за тяжкий злочин, кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.



Депутати проголосували за законопроєкт / Фото з телеграм-каналу Железняка

Нагадаємо, Таїсія Повалій отримала паспорт країни-агресора ще 24 серпня 2023 року, у День Незалежності України. Зрадниця має намір об'єднувати українську та російську культури, називаючи це "своєю місією". Тоді як Ані Лорак продовжує мовчати про війну, працювати на ворожу аудиторію й випускати російськомовні пісні.