Тепер зрадники, які працюють на ворога, зокрема Ані Лорак і Таїсія Повалій, розпрощаються зі званням народних артистів України. Вони більше не матимуть нічого спільного зі своєю Батьківщиною.

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У законопроєкті № 11410 йдеться про зміну кількох законів, зокрема тих, що стосуються позбавлення запроданців державних нагород і можливості займатися творчою діяльністю на території України. Водночас справи путіністів розглядатимуть суд, який під час вироку має визначити наявність підстав такого рішення, або РНБО.

У перелік зрадників можуть потрапити особи, засуджені за тяжкий злочин, кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Депутати проголосували за законопроєкт
Депутати проголосували за законопроєкт / Фото з телеграм-каналу Железняка

Нагадаємо, Таїсія Повалій отримала паспорт країни-агресора ще 24 серпня 2023 року, у День Незалежності України. Зрадниця має намір об'єднувати українську та російську культури, називаючи це "своєю місією". Тоді як Ані Лорак продовжує мовчати про війну, працювати на ворожу аудиторію й випускати російськомовні пісні.