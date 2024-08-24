За словами шоумена, відео, де Волошин пояснює причини виїзду за кордон, є досить маніпулятивним. Водночас більшість фраз Олександра – вирвані з контексту.

Цікаво Підігравання пропаганді та хайп у труні: в які скандали потрапляв блогер Олександр Волошин

Анатолій запевнив, що блогер вигороджує себе через звинувачення української влади в усіх його проблемах. За допомогою корупції Олександр виправдався в очах своїх прихильників, на думку Анатоліча.

Я вважаю, що це відео – повна шляпа, як і рішення втекти з країни, а також слова, що система його викинула з країни. Саш, без образ, але на**р ти комусь вс**вся. За його словами, зібралися Малюк, Сирський, Зеленський, дзвонять Джо Байдену і запитують, що робити з Волошиним. Насправді це просто виправдання того, чому він виїхав з України, і воно працює на руку ІПСО,

– зауважив ведучий.

Анатолій Анатоліч про втечу Волошина: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, 22 серпня після тривалого мовчання Олександр Волошин опублікував відео та підтвердив, що втік з України. Блогер зізнався, що знайшов в автомобілі прилад для прослуховування та отримав численну кількість погроз від військових після скандалу з поширенням російських наративів. Волошин заявив, що не повернеться в Україну, “поки діятиме ця система в країні”.