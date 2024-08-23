Згодом інфлюєнсера помітили в одному з аеропортів Іспанії, а пізніше користувачі почали ділитися здогадками, де саме перебуває Олександр. Після дискусій в мережі Волошин несподівано вийшов на зв'язок та підтвердив свій виїзд за кордон. Він відповів, чому саме вирішив покинути рідну країну та не повертатися.

Цікаво Підігравання пропаганді та хайп у труні: в які скандали потрапляв блогер Олександр Волошин

Єдиною публікацією блогера на сторінці є тепер відео, де той пояснює причини виїзду з України. Чоловік заявив, що не може більше залишатися в рідній країні, "поки ця система при нашій владі". Він неодноразово наголосив, що в Україні немає свободи слова, хоч і жив у демократичній країні, де всі мають право висловлюватися.

Поки ця система при нашій владі, я повертатися не планую. Люди й моя аудиторія мене підтримали, думаю, вони розуміють, з чим пов'язаний такий крок. Але потім я зрозумів, що хочу все-таки людям показати, що відбувається в нашій країні й що відбувалося зі мною останні два місяці,

– повідомив Олександр.

За словами Волошина, за день до обстрілу лікарні "Охматдит" на його охоронця напали. Водночас якісь невідомі люди, як запевнив блогер, намагалися дізнатися певну інформацію про нього та під'єднали прилад для прослуховування в особистому автомобілі чоловіка. Це неабияк збентежило Олександра, однак пізніше він підіграє російським наративам та закликатиме Україну сісти за стіл переговорів з ворогом.

Якби я тоді продовжив щось говорити, то сказали б, що Саша Волошин вбив людину, і знайшли б для цього якісь "аргументи й факти". Але в коментарях люди мене підтримували. Я побачив, що люди на моїй стороні. Ніколи на мою сторону не ставало стільки людей,

– зазначив блогер.

Останньою краплею для Волошина став ще один скандал зі збором коштів для дітей, які постраждали під час обстрілу "Охматдиту". Його звинуватили в крадіжці п'яти мільйонів гривень, які б він мав перерахувати на потреби лікарні. Попри опубліковані благодійні звіти, Олександр став отримувати погрози від військових. Тоді Волошин вирішив, що йому варто виїхати з України.

"Я досі не розумію за що мене зробили ворогом? Складається враження, що на мене повісили все. Я цілими днями знаходився у такому передпанічному стані, як і моя мама", – зізнався блогер.

Попри свою втечу, чоловік пообіцяв робити все, щоб знищити ворога, хоч і продовжує вважати, що війну в Україні варто завершити мирними перемовинами.