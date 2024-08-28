Співаки мають схожі тембри голосу, але зовсім різну зовнішність. Олег вже висловився про свою "копію".

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Винник різко відреагував на творчість Кравченка. Артист зазначив, що йому варто знайти себе і припинити спроби зайняти "чиюсь нішу".

Мені абсолютно байдуже, хто і що говорить та видумує. Не намагайтеся на чужому коні доїхати до раю. Зрештою, я вже до сьогоднішнього дня стільки бачив своїх дублерів. Комічних і не комічних. У мене часу немає розглядати, хто на мене схожий. Мене це не цікавить. Мене цікавить тільки те, коли настане перемога і коли ми будемо жити в мирі,

– підкреслив Олег.

Водночас артист відмовився створити дует з Андрієм та порадив йому співпрацювати з Мадонною або Дженніфер Лопес, оскільки "в них більше грошей". Втім, така відповідь Винника збентежила ведучого Олексія Суханова, який зазначив, що "це пролунало дуже зверхньо".

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Нагадаємо, Олег заявив про підготовку до світового туру після 2,5 років творчої паузи. Співак активно працює над новим музичним репертуаром та навіть повністю змінив склад своєї команди.