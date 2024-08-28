Днями виконавець прокоментував свій виїзд до Німеччини. Чоловік запевнив, що нікуди не тікав, а за кордоном активно долучається до підтримки ЗСУ.

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Водночас Олег зізнався, що справді займався лікуванням захворювання в Німеччині. Виявляється, Винник страждав від хвороби ще до початку повномасштабного вторгнення.

Багато людей вже знають, що я хворів ще до війни. Перший рік Олега не було ні для кого: ні для себе, ні для кого. Я взагалі не знав, чи повернуся до життя. Тоді, звичайно, мої соцмережі були закриті моїм колишнім менеджментом,

– заявив чоловік.

За словами співака, він не знав, чи матиме можливість жити так, як і раніше, оскільки його стан здоров'я сильно погіршився. Однак, наразі артист почувається значно краще, тому готовий працювати над створенням нової музики.

Слава Богу стає вже все краще й сьогодні я вже на коні, як то кажуть. Про болячки мої не хочу розповідати, щоб люди ходили до мене на концерти. Це дуже цінні для мене речі,

– розкрив Олег.

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Нагадаємо, 26 лютого 2022 року Винник виїхав з України. Згодом він видалив усі пости з соцмереж та став мовчати. Лише у 2023 році Олег вперше заявив про себе в інтерв'ю, де зізнався про лікування серйозного захворювання за кордоном. За словами Винника, він виїхав з України законно, оскільки є резидентом Німеччини.