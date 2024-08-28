Виконавець також сказав, що не відсиджується за кордоном, а допомагає українській армії. За словами Олега, його деякі знайомі загинули на передовій, тому для нього важливо долучатися до підтримки ЗСУ.

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Поки мені Бог дає пісні й змогу допомагати й робити все, щоб у нашій країні якомога швидше настала перемога. Я наскільки вдячний долі, що у мене така ноша – пошуки машин й того, що потребує моя країна й хлопці на фронті. У нас сьогодні величезне горе. Я все роблю чесно. Не буде жодних виправдань,

– розкрив Винник.

Водночас співак запевнив, що активно працює над новим музичним репертуаром. Артист наголосив, що наразі відбувається підготовка до світових гастролей, втім дати концертів повідомить згодом.

Зрештою, роблю свою справу. Пісні є, пишуться і вийдуть зовсім скоро. Ще зовсім трішечки. Я змінив весь колектив і готуємося зараз до світового туру. І невдовзі люди про все дізнаються,

– зауважив виконавець.

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Нагадаємо, нещодавно Олег вперше заговорив про своє рідкісне захворювання, яке лікував за кордоном. Виявляється, Винник хворів ще до початку повномасштабного вторгнення. Однак, наразі співак почувається значно краще, тому готовий працювати над створенням нових пісень.