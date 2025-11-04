За понад 10 років війни наша країна втратила чимало своїх доньок і синів. Кожна смерть – це відкрита рана на карті Україні. У добірці 24 Каналу згадуємо, які відомі люди залишились жити у пам'яті своїх близьких і шанувальників.

Хто з відомих українців загинув на війні?

Максим Неліпа

Актор був командиром роти 14 окремого полку безпілотних авіаційних комплексів. Його життя обірвалось у бою 12 травня цього року. Незадовго до смерті військовий вже зазнавав поранень і навіть переніс декілька операцій.

Та такий розвиток подій не став на заваді тому, щоб не повертатись на фронт. У Максима Неліпи залишились донька та син.

Максим Неліпа / Фото з соцмереж загиблого

Паша Лі

Український актор, можливо, мав у планах піти на фронт, однак не встиг. Коли розпочалась повномасштабна війна, чоловік зайнявся допомогою цивільним та військовим у зоні бойових дій,

Паша Лі загинув 6 березня 2022 року в Ірпені. Він перебував в автівці зі знайомими, яку вирішили розстріляти росіяни. Актора не дозволяли забрати з місця трагедії. Лише через 6 днів тіло загиблого вдалось вивезти.

Паша Лі / Фото з інстаграму актора

Євген Світличний

Слава до актора прийшла завдяки ролі у фільмі "Носоріг". Світличний захищав країну у складі 1-ї окремої штурмової роти ("Гонор") 1-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі".

Життя Євгена та декількох його побратимів обірвались 19 липня 2023 року під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку.

Євген Світличний / Фото з фейсбуку Олега Сєнцова

Юрій Феліпенко

Про страшну новину, смерть відомого українського актора, повідомила його дружина у соцмережах. Після 24 лютого 2022 року Юрій вирішив взяти до рук зброю і долучився до батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-го окремого штурмового батальйону.

Життя Феліпенка обірвалось на фронті.

Юрій Феліпенко / Фото з інстаграму вдови актора

Максим Кривцов

Поет був доволі відомим у творчому українському просторі. Ще у часи АТО Кривцов добровільно долучився до ЗСУ. Згодом працював у реабілітаційних центрах із ветеранами. А коли розпочалось повномасштабне вторгнення росіян на українську територію, то життя Максима знову круто змінилось.

Чоловік повернувся на фронт і, на жаль, війна не шкодує нікого. 7 січня 2024 року Максим Кривцов віддав життя за Україну. У 2025 році поета посмертно нагородили званням Героя України.

Максим Кривцов / Фото з фейсбуку

На жаль, це не весь список втрат серед українських митців. Та усі загиблі воїни потребують молитви та пам'яті про їхню жертву.

Нещодавно у ДТП загинув актор і військовий Олексій Наконечний, який повертався до частини після відпустки.