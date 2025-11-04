За более чем 10 лет войны наша страна потеряла немало своих дочерей и сыновей. Каждая смерть – это открытая рана на карте Украины. В подборке 24 Канала вспоминаем, какие известные люди остались жить в памяти своих близких и поклонников.

Кто из известных украинцев погиб на войне?

Максим Нелипа

Актер был командиром роты 14 отдельного полка беспилотных авиационных комплексов. Его жизнь оборвалась в бою 12 мая этого года. Незадолго до смерти военный уже получал ранения и даже перенес несколько операций.

Но такое развитие событий не помешало тому, чтобы не возвращаться на фронт. У Максима Нелипы остались дочь и сын.

Паша Ли

Украинский актер, возможно, имел в планах пойти на фронт, однако не успел. Когда началась полномасштабная война, мужчина занялся помощью гражданским и военным в зоне боевых действий,

Паша Ли погиб 6 марта 2022 года в Ирпене. Он находился в машине со знакомыми, которую решили расстрелять россияне. Актера не позволяли забрать с места трагедии. Только через 6 дней тело погибшего удалось вывезти.

Евгений Светличный

Слава к актеру пришла благодаря роли в фильме "Носорог". Светличный защищал страну в составе 1-й отдельной штурмовой роты ("Гонор") 1-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи".

Жизнь Евгения и нескольких его собратьев оборвались 19 июля 2023 года во время выполнения боевого задания на Харьковском направлении.

Юрий Фелипенко

О страшной новости, смерти известного украинского актера, сообщила его жена в соцсетях. После 24 февраля 2022 года Юрий решил взять в руки оружие и присоединился к батальону ударных БПАК "Ахиллес" 92-го отдельного штурмового батальона.

Жизнь Фелипенко оборвалась на фронте.

Максим Кривцов

Поэт был довольно известным в творческом украинском пространстве. Еще во времена АТО Кривцов добровольно присоединился к ВСУ. Впоследствии работал в реабилитационных центрах с ветеранами. А когда началось полномасштабное вторжение россиян на украинскую территорию, то жизнь Максима снова круто изменилась.

Мужчина вернулся на фронт и, к сожалению, война не жалеет никого. 7 января 2024 года Максим Кривцов отдал жизнь за Украину. В 2025 году поэта посмертно наградили званием Героя Украины.

К сожалению, это не весь список потерь среди украинских знаменитостей. Но все погибшие воины нуждаются в молитве и памяти об их жертве.

Недавно в ДТП погиб актер и военный Алексей Наконечный, который возвращался в часть после отпуска.