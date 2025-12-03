В сети предположили, что развод – это лишь пиар-ход и прогрев новой песни группы АНТИТИЛА. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу "Нашего Радио".

Я давным-давно привык к публичности. Она имеет как положительные стороны, так и отрицательные. Отношусь (к слухам – 24 Канал) по-философски. АНТИТЕЛА делают свое, Елене желаю так же успехов в творчестве и делать свое. Всем людям понравиться невозможно,

– отреагировал на слухи певец.

Отметим, что сегодня группа АНТИТИЛА презентовала эмоциональную песню "Відколи", которая была написана еще в прошлом году, и клип на нее. Режиссером видеоработы стал Дмитрий Шмурак, который давно сотрудничает и дружит с коллективом.

"Відколи" – о состоянии, знакомом, к сожалению, многим в Украине в это непростое время. Когда уже нет эмоций, аргументов, выяснений и выводов. А есть молчаливая тишина, что гремит громче любых слов. Клип не рассказывает линейную историю - он существует как состояние, как серия эмоциональных вспышек, складывающихся в одну общую память о любви, которая не исчезает без следа,

– прокомментировал премьеру Тарас Тополя.

