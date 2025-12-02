Уже тогда появились слухи о том, что в супружеской жизни исполнителей не все в порядке. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Радио Люкс".
Не пропустите Фотографы Константин и Влада Либеровы впервые стали родителями
Елена Тополя призналась, что в последнее время полностью переосмыслила свою жизнь. Она почувствовала, насколько она скоротечна, поэтому решила взять ответственность за свой выбор и жить так, как ей самой хочется.
Я изменилась очень как человек. Я перестала быть удобной кому-то, как-то, где-то. Это и в музыке, конечно. Я просто хочу делать то, что меня наслаждает, говорить так, как я считаю нужным, тогда, когда я считаю нужным,
– отметила певица.
Интервью с Еленой Тополей: смотрите видео онлайн
Здесь стоит упомянуть, что Елена Тополя недавно обновила свой образ – она изменила цвет волос с блонда на яркий рыжий. Все перевоплощения певицы можно увидеть на ее странице в инстаграме.
Что известно о разводе Елены Тополи с мужем?
- Елена и Тарас состояли в браке 12 лет. У пары есть трое общих детей: сыновья Роман и Марко и дочь Мария.
- Супруги отметили, что решение развестись было взвешенное и совместное.
- Елена и Тарас уже урегулировали все сопутствующие имущественные вопросы и вопросы дальнейшего финансового содержания детей.