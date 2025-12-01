Они рассекретили его имя и показали первое фото с первенцем. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Либеровых.

Малыш появился на свет 29 ноября. Влада Либерова рожала в медицинском центре "Лелека".

Привет, маленький Ной! Мы тебя очень ждали. Обещаем, тебе будет с нами весело,

– написала пара.

В комментариях под публикацией супругов активно поздравляют поклонники. Среди них немало украинских звезд: Маша Ефросинина, Наталка Карпа, Ирина Монатик, Екатерина Усик, Надя Дорофеева и другие.

Украинцы поздравили Владу и Константина Либеровых с рождением сына / Скриншот из инстаграма

Что известно о Владе и Константине Либеровых?