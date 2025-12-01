Вони розсекретили його ім'я і показали перше фото з первістком. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Ліберових.
Не пропустіть Понад мільйон гривень: Христина Соловій зізналася, чи віддала борг Святославу Вакарчуку
Малюк з'явився на світ 29 листопада. Влада Ліберова народжувала у медичному центрі "Лелека".
Привіт, маленький Ной! Ми тебе дуже чекали. Обіцяємо, тобі буде з нами весело,
– написала пара.
У коментарях під публікацією подружжя активно вітають шанувальники. Серед них чимало українських зірок: Маша Єфросиніна, Наталка Карпа, Ірина Монатік, Катерина Усик, Надя Дорофєєва та інші.
Українці привітали Владу і Костянтина Ліберових з народженням сина / Скриншот з інстаграму
Що відомо про Владу та Костянтина Ліберових?
- Одеські фотографи до початку повномасштабного вторгнення Росії проводили фотосесії у жанрі love story, проте після 24 лютого 2022 року все змінилося.
- Тепер подружжя більшість знає як воєнних документалістів. Вони фотографують наслідки обстрілів та життя військових і цивільних під час російсько-української війни.
- Влада і Костянтин познайомились ще у студентські роки. Вони навчалися в Одеському університеті на факультеті юриспруденції.
- Їхні стосунки починалися з дружби, а згодом переросли в романтичні. Після трьох років разом Влада і Костянтин зіграли весілля, а цьогоріч відзначили 9 років шлюбу.